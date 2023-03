Internacional x Caxias ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Internacional e Caxias se enfrentam hoje, domingo, 26 de março (26/03), pelas semifinais do Campeonato Gaúcho 2023. A partida será disputada no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), às 18 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Jogos hoje (26/03/2023) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Com o empate por 1 a 1 no primeiro encontro, a equipe que vencer no Beira-Rio garante o avanço para a final do Gauchão, em que enfrentará o vencedor entre Grêmio e Ypiranga.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Internacional não terá Renê disponível para o confronto. O lateral-esquerdo sofreu uma lesão muscular na coxa direita e será substituído por Thauan Lara. As dúvidas de Mano Menezes serão em relação à presença do volante Matheus Dias e do atacante Pedro Henrique, que foram titulares no jogo de ida.

O Caxias não saiu contente da partida do último domingo. Segundo os visitantes deste final de semana, houveram dois pênaltis a seu favor que não foram assinalados, mesmo com a presença do VAR. A equipe deve entrar em campo com o mesmo time que atuou no empate do último domingo. (Com Gazeta Esportiva)

Internacional x Caxias ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: Serviço de pay-per-view

Campeonato Gaúcho 2023 - Internacional x Caxias

Internacional

Keiller; Bustos, Mercado, Vitão e Thauan Lara; Carlos de Pena, Mauricio, Alan Patrick, Baralhas (Matheus Dias) e Wanderson (Pedro Henrique); Luiz Adriano. Técnico: Mano Menezes

Caxias

Bruno Ferreira; Marcelo, Dirceu, Fernando e Dudu Mandai; Vini Guedes, Marciel e Peninha; Jean Dias, Diego Rosa e Eron. Técnico: Thiago Carvalho

Quando será Internacional x Caxias

Hoje, domingo, 26 de março (26/03), às 18 horas

Onde será Internacional x Caxias

Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Tags