Athletico-PR x Maringá ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Iara Costa Repórter do caderno de Esportes

Jogo do Campeonato Paranaense 2023 entre Athletico-PR e Maringá será disputado hoje e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário e provável escalação

Athletico-PR e Maringá se enfrentam hoje, domingo, 26 de março (26/03), pelas semifinais do Campeonato Paranaense 2023. A partida será disputada na Arena da Baixada, em Curitiba (RS), às 16 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo nos serviços de streaming Furacão Live e NSports. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Jogos hoje (26/03/2023) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

No primeiro jogo da semifinal, o Athletico-PR não teve problemas para vencer o Maringá por 2 a 0, fora de casa. Agora, o Furacão pode perder por até um gol de diferença para se classificar para a decisão. Mas o técnico Paulo Turra não poderá contar com dois jogadores importantes. Os atacantes Vitor Roque e Canobbio estão servindo suas seleções nacionais e não estarão disponíveis.

Do outro lado, o Maringá quer chegar à sua segunda final consecutiva, mas para isso precisa buscar uma vitória por três gols de diferença para se classificar diretamente e uma vitória por dois gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis. O técnico Jorge Castilho deve entrar com força máxima para buscar a virada. (Com Gazeta Esportiva)

Athletico-PR x Maringá ao vivo: onde assistir à transmissão

Furacão Live : Serviço de streaming

: Serviço de streaming NSports: Serviço de streaming

Campeonato Paranaense 2023 - Athletico-PR x Maringá

Athletico-PR

Bento; Khellven, Zé Ivaldo, Thiago Heleno e Pedrinho; Erick, Fernandinho e Vitor Bueno; Terans, Tomás Cuello e Pablo. Técnico: Paulo Turra

Maringá

Maringá: Dheimison, Marcos Vinicuis, Wesley, Vilar e Caique; Serginho, Morelli e Bianqui; Robertinho, Gui Sales e Iago. Técnico: Jorge Castilho

Quando será Athletico-PR x Maringá

Hoje, domingo, 26 de março (26/03), às 16 horas

Onde será Athletico-PR x Maringá

Arena da Baixada, em Curitiba (RS)

