Grêmio x Ypiranga ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Grêmio e Ypiranga se enfrentam hoje, sábado, 25 de março (25/03), pelas semifinais do Campeonato Gaúcho 2023. A partida será disputada na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), às 16h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

A equipe do técnico Renato Portaluppi terá que reverter a vantagem do adversário e vencer por dois gols ou mais. Entretanto, o treinador não poderá contar com titulares importantes para a decisão. O zagueiro Walter Kannemann foi expulso no jogo de ida e cumprirá suspensão. O recém contratado Bruno Uvini deve substituir o argentino na defesa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Do outro lado, o Ypiranga defende a invencibilidade contra o Grêmio neste Campeonato Gaúcho. Na fase de grupos, as equipes empataram sem gols no estádio Colosso da Lagoa. O técnico da equipe de Erechim, Luizinho Vieira, não deve ter desfalques importantes para a partida e pode repetir a escalação em busca da classificação fora de casa. (Com Gazeta Esportiva)



Grêmio x Ypiranga ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: Serviço de Pay-per-view

Campeonato Gaúcho 2023 - Grêmio x Ypiranga

Escalação provável

Grêmio

Adriel; João Pedro, Bruno Alves, Bruno Uvini e Reinaldo; Thiago Santos, Thaciano e Cristaldo; Bitello e Vina e Luis Suárez. Técnico: Renato Gaúcho

Ypiranga

Caíque; Robson, Islan, Windson e Patric Calmon; Lorran, Mossoró e João Pedro; Matheuzinho, MV e Erick. Técnico: Luizinho Vieira

Quando será Grêmio x Ypiranga

Hoje, sábado, 25 de março (25/03), às 16h30min

Onde será Grêmio x Ypiranga

Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Tags