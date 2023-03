Rony marca gol de bicicleta em treino da seleção; assista

O atacante do Palmeiras ficou marcado por dois golaços de bicicleta anotados em 2022

Convocado pela primeira vez na carreira, o atacante Rony, do Palmeiras, tenta deixar marca na seleção brasileira. No treino da última quinta-feira, 23, em Tânger, no Marrocos, o jogador anotou um gol de bicicleta.

Nas redes sociais, a CBF publicou o vídeo do tento acrobático de Rony, que aproveitou o rebote após um treinamento de cruzamentos. Com o goleiro já fora de lance, o camisa 10 do Palmeiras acertou o movimento para completar para a rede.

: Leandro Lopes e Lesley Ribeiro/CBF TV pic.twitter.com/5CToFVqo0q
March 23, 2023

Rony ficou marcado por dois golaços de bicicleta anotados em 2022. O primeiro deles, contra o Cerro Porteño, pelas oitavas de final da Copa Libertadores. Pouco tempo depois, da mesma forma, ele anotou um lindo gol contra o Fluminense, em pleno Maracanã, pelo Brasileirão.

De maneira recorrente, Rony diz que os gols de bicicleta simbolizam a sua persistência. Foram diversas tentativas, seja em treinamentos ou jogos, até que o jogador acertasse o lance em um jogo oficial. O camisa 10 ainda destaca a influência de seu filho para ele calibrar o fundamento.

Além de Rony, o Palmeiras está representado pelo goleiro Weverton e pelo meia Raphael Veiga nesta convocação da Seleção Brasileira. O trio tenta receber oportunidade no amistoso contra o Marrocos, que acontece no próximo sábado, às 19 horas.

