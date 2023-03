Messi sai para jantar em Buenos Aires e atrai multidão de fãs em restaurante; veja vídeo

O efeito Copa do Mundo não passa na Argentina. No retorno ao país, para disputar os primeiros jogos como campeão mundial, Lionel Messi enfrentou uma multidão de fãs na porta do restaurante onde ele foi jantar nesta segunda-feira, 20, em Buenos Aires.

O local ganhou um clima de arquibancada, com direito a cânticos dos torcedores saudando o argentino. Dentro do restaurante, alguns fãs aproveitaram para tirar fotos e fazer vídeos com o ídolo.

Já do lado de fora, foi preciso um cordão de seguranças para garantir que o craque chegasse até o carro. Ainda assim, Messi foi puxado por alguns fãs. Apesar do empurra-empurra, o melhor jogador do mundo passou pela multidão sorrindo.

A Albiceleste tem dois amistosos marcados para esta data Fifa. Nesta quinta-feira, 23, encara o Panamá, no Monumental de Núñez (agora chamado Más Monumental). Já na próxima segunda-feira, 27, enfrenta Curaçao, em Santiago del Estero.



