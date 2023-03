Tite acusa Neto de injúria por ofensas após eliminação do Brasil na Copa do Mundo

Ex-comandante da seleção brasileira, o técnico Tite abriu uma queixa-crime contra o ex-jogador Neto, hoje comentarista e apresentador. O treinador diz ter sido alvo de injúrias proferidas pelo ex-atleta após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo de 2022.

A informação foi divulgada inicialmente pelo ge e confirmada pela Gazeta Esportiva. Segundo a publicação, a defesa de Tite alega que Neto cometeu o delito ao xingar o treinador ao vivo em seu programa, transmitido em TV Bandeirantes e também no YouTube, logo após a queda da seleção para a Croácia, nas quartas de final do Mundial.

No processo, os advogados de Tite citam que o treinador foi chamado de “filho de uma p…”, “desgraçado”, “sem-vergonha”, “burro”, “idiota”, “imbecil” e “vagabundo”. Algumas dessas ofensas foram ditas repetidamente.

A defesa diz ainda que tais manifestações “formam um conjunto inequívoco de ofensas, qualquer que seja o contexto em que proferidas". Além disso, os advogados alegam que elas "Possuem elevado caráter pejorativo e não têm outro sentido senão o de atingir a honra" de Tite.

No canal oficial do programa Donos da Bola, no YouTube, o vídeo “Neto reage a pênaltis de Brasil x Croácia e fica irado com Tite”, com pouco mais de 15 minutos de duração, atingiu 1,4 milhão de visualizações até a tarde desta quinta-feira, 16. Já o vídeo “Neto se revolta com Tite após eliminação do Brasil nos pênaltis”, de quatro minutos, tem 815 mil visualizações até a publicação desta matéria.

Ambos os vídeos são trechos recortados da transmissão ao vivo, em que Neto e outros comentaristas reagiram às cobranças de pênaltis entre Brasil e Croácia.

“Acabou, Tite filho de uma p...! Desgraçado! Eu falei que era o Neymar para bater (o pênalti). A culpa é do Tite. O Neymar deixou de bater o pênalti, o maior batedor de pênalti do mundo, seu sem-vergonha! Você não merece estar aí”, disse Neto assim que a Seleção Brasileira foi eliminada.

“Se o Neymar faz o gol, você teria chance do Alisson pegar e depois o Marquinhos fazer. Seu burro, burro, seu idiota. Acabar com o país, um país sofredor, um país que as pessoas pagam R$ 300 por uma camisa (...). Nesse pênalti agora, não posso perder. Quem é o maior batedor de pênalti do mundo? Não bateu. Seu burro! Burro! Seu burro! Burro! Era o Neymar para bater. Cambada de vagabundos desgraçados”, completou o ex-jogador em seguida.

A queixa-crime

Os advogados de Tite pedem que Neto seja enquadrado nos artigos 140 e 141 do código penal. De acordo com a legislação, a pena para o crime de injúria é de detenção, de um a seis meses, ou multa. Ela pode ser agravada em um terço se o delito ocorrer na presença de várias pessoas, ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria.

Ainda de acordo com o artigo 141 do código penal, a pena pode ser triplicada se o crime for cometido ou divulgado em quaisquer modalidades das redes sociais da rede mundial de computadores.

Procurada pela reportagem, a assessoria de Tite disse que o treinador não vai se manifestar sobre o assunto. Já o ex-jogador Neto não retornou aos contatos da reportagem até a publicação desta matéria.

