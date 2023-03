Presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues assume posto no Conselho da Fifa

Mandatário da entidade brasileira tomou posse no novo cargo nesta quinta-feira, 16, no Congresso em Ruanda, que marcou a reeleição de Gianni Infantino

Nesta quinta-feira, 16, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, assumiu posto como um dos membros do Conselho da Fifa. O mandatário tomou posse do cargo no Congresso anual da principal instituição do futebol mundial, realizado em Ruanda, que também teve a reeleição de Gianni Infantino.

"Estou muito feliz pela confiança de todos os integrantes da Fifa e dos meus pares na Conmebol pelo apoio ao meu trabalho de reconstrução do futebol brasileiro neste meu primeiro ano no comando da CBF. A Fifa pode contar com a minha lealdade, dedicação e meu profissionalismo durante esse novo mandato", afirmou.

Desde março do ano passado como presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues foi eleito ao Conselho da Fifa, na última quarta-feira, 15, por unanimidade pela Conmebol.

"Vou trabalhar dentro da filosofia do futebol mundial, em prol de todas as bandeiras que possam fazer o futebol um mundo melhor. Muito obrigado", finalizou.

Formado por 37 integrantes, o órgão é o responsável pelas decisões estratégicas da entidade para o futebol mundial. Além do presidente da Fifa, oito vice-presidentes e outros 28 membros eleitos pelas associações filiadas participam da instituição. Cada um tem um mandato de quatro anos e pode ser reeleito mais duas vezes.

