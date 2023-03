Torcedor que enviou ofensas racistas a Ivan Toney é banido de estádios no Reino Unido

O Tribunal de Newcastle condenou Antonio Neill nesta segunda-feira, 13, por enviar ofensas racistas ao atacante do Brentford, Ivan Toney, após o jogador marcar dois gols na vitória contra o Brighton, em outubro de 2022, pelo Campeonato Inglês.

Antonio Neil mandou as mensagens racistas pelo Instagram e Toney compartilhou em seu perfil os ataques recebidos. Após a exposição, a polícia de Northumbria iniciou uma investigação. Em janeiro deste ano, o homem de 24 foi julgado como culpado pelas ofensas.

Nesta segunda-feira, Antonio Neil foi banido de frequentar qualquer jogo de futebol em estádios ingleses por três anos e recebeu uma pena suspensa que pode levar o condenado a cumprir dois anos de prisão, caso cometa outro crime nos próximos quatro meses.

Antonio Neil mora em Robert Street, em South Shields, no nordeste da Inglaterra. A punição que recebeu vale em todas as princiapis divisões do futebol inglês como a Premier League, Championship, League One, League Two e a National League, além das partidas da seleção inglesa.

"A discriminação não tem espaço nenhum na sociedade, seja em nossas comunidades ou online. Não será tolerado e faremos tudo o que pudermos para levar os transgressores aos tribunais", declarou Scott Cowie, superintendente da polícia de Northumbria.