Conselho da Fifa aprova novo formato da Copa do Mundo para 2026

A competição será disputada com 48 seleções, divididas em 12 grupos com quatro integrantes cada

A Fifa decidiu nesta terça-feira, 14, como será o formato das próximas Copas do Mundo, a começar pela edição de 2026, que será sediada nos Estados Unidos, México e Canadá. A competição será disputada com 48 seleções, divididas em 12 grupos com quatro integrantes cada. Os dois primeiros colocados de cada chave e os oito melhores terceiros avançam à fase de mata-mata.

Daí para frente, os 32 classificados se enfrentam em confrontos eliminatórios até a grande final. Os times que chegarem até a decisão farão oito partidas, ao invés das sete anteriores. A entidade detalhou as mudanças através de um comunicado oficial.

A decisão foi tomada pelo Conselho da Fifa, a última instância da entidade, que se reuniu nesta terça, 14, em Kigali, capital da Ruanda, para debater as ideias. A cidade também será a sede do Congresso da Fifa, que deverá reeleger o atual presidente em serviço, Gianni Infantino, para um novo mandato até 2027.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Fifa já estudava aumentar o número de seleções para 48 na Copa do Mundo, mas o plano inicial era que houvesse a seguinte divisão: 16 grupos de três times cada. Os dois melhores de cada chave passariam à fase eliminatória.

O modelo, porém, tinha alguns problemas. Com três seleções em um grupo, a última rodada permitiria que uma delas "descansasse", o que abriria uma brecha para que as outras duas equipes fizessem um "jogo de compadres", a depender dos resultados anteriores.

Além disso, o próprio Infantino admitiu que a "emoção" vista na rodada final da Copa do Mundo de 2022 poderia fazer a entidade repensar o formato. No Catar, houveram decisões nos minutos finais dos jogos e algumas surpresas, como a eliminação precoce da Alemanha.

Tags