Com Flamengo e Palmeiras, Fifa anuncia data e formato do novo Mundial de Clubes

Novo modelo do torneio estreará em 2025, com 25 equipes e a cada quatro anos. Rubro-Negro e Verdão ocupam duas das seis vagas da Conmebol

Em congresso realizado nesta terça-feira, 14, em Kigali (Ruanda), a Fifa anunciou a data do novo Mundial de Clubes, que será disputado em um formato diferente dos anteriores. O torneio está previsto para junho de 2025, com 32 equipes e acontecendo de quatro em quatro anos, assim como a Copa do Mundo.

A Conmebol terá seis vagas diretas, com quatro delas sendo distribuídas para os vencedores da Libertadores entre 2021 e 2024. Por conta disso, Palmeiras e Flamengo já garantem sua participação no próximo Mundial, já que foram os times que conquistaram a competição nos últimos dois anos. Os outros dois lugares ainda serão definidos pela confederação.

Ao todo, a Uefa ficará com 12 vagas para o torneio, também priorizando os campeões continentais dos quatro anos que antecederam a competição. Com isso, Chelsea e Real Madrid são outros dois times que estão garantidos em 2025.

AFC (Ásia), CAF (África) e Concacaf (Américas do Norte e Central) terão quatro vagas diretas para cada, enquanto a OFC (Oceania) terá somente uma. Além disso, a Fifa anunciou que o país-sede também terá um lugar assegurado no torneio.

O Mundial de Clubes em seu formato atual terá sua última edição no fim de 2023. No entanto, a entidade máxima do futebol ainda estuda uma nova competição para que equipes de diferentes lugares do planeta continuem se enfrentando anualmente. O novo campeonato está previsto para 2024, mas ainda sem informações sobre sua configuração.

Esta não é a primeira vez que a Fifa planeja realizar o Mundial em um novo formato. O presidente Gianni Infantino já pretendia realizar a competição em moldes parecidos, com mais clubes e uma periodicidade maior. Contudo, o torneio ainda não tinha saído do papel e vinha sofrendo adiamentos desde 2021.

