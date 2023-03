Scarpa ironiza Willian após golpe com criptomoedas: "Precisando orar mais"

Vítima de um golpe que gerou prejuízo de mais de R$ 6,3 milhões, o meia Gustavo Scarpa, do Nottingham Forest, se manifestou pela primeira vez após o caso vir a público e ironizou o ex-companheiro Willian, que o havia indicado a empresa de criptomoedas na qual ambos fizeram um investimento milionário.

Nas redes sociais, o ex-jogador do Palmeiras publicou a mensagem: “Tô precisando orar mais. Realmente”, em resposta ao áudio de Willian, que havia dito para ele: “Scarpinha, agora não tem nem mais questão de confiança, irmão. A questão que agora é orar. Fazer o que eu sei. Agora é esperar no Senhor”.

Entenda o caso

Gustavo Scarpa investiu mais de R$ 6,3 milhões de reais em uma empresa de criptomoedas, a Xland, e foi vítima de um golpe da companhia, que prometia um retorno de até 5% de lucros ao mês.

A Xland foi indicada para Scarpa por Willian em junho de 2020, quando ambos ainda atuavam pelo Palmeiras. Em áudio, o atacante do Fluminense, que é sócio de uma empresa de consultoria, afirmou que a companhia tem “nossa fidelidade e parceria”. Além do meia, o lateral-direito Mayke também investiu R$ 4,5 milhões e solicitou a rescisão do contrato e a devolução do valor.

Em agosto de 2022, entretanto, após desconfiar de um possível golpe, Scarpa teria tentado resgatar uma parcela do valor aplicado, mas sem sucesso. Dessa forma, buscando reaver o dinheiro, o jogador de 29 anos começou a pressionar Gabriel Nascimento, um dos donos da Xland, que teria dito “não aguentar mais” receber mensagens do meia.

“Não aguenta mais? Você me rouba e você não aguenta? Você roubou minha família”, respondeu o jogador, à época no Palmeiras, que também questionou um outro sócio da Xland, Jean Ribeiro, sobre as reservas financeiras em pedras de alexandritas, que, segundo a empresa, lastreavam suas operações.

“Cadê os seguros das pedras preciosas? Cadê tudo aquilo? Tudo patifaria. Me meti com estelionatários. Jamais imaginei passar por isso na minha vida.”, continuou.

Após não ter conseguido receber o dinheiro, Scarpa recorreu a Willian Bigode para tentar reverter a situação. Willian, que afirmou também ter perdido um grande montante, teria assegurado que seu companheiro receberia seu dinheiro de volta.

No dia 2 de novembro do ano passado, Scarpa até chegou a receber uma quantia de R$ 1.200 em sua conta, valor muito inferior ao investimento de R$ 6,3 milhões que havia realizado. Na mesma data, o Palmeiras bateria o Fortaleza, conquistando, de forma antecipada, o título do Campeonato Brasileiro de 2022.

No dia seguinte, Gustavo Scarpa realizou um boletim de ocorrência contra a Xland e Willian Bigode, em busca de um ressarcimento do valor que diz ser quase todo o seu patrimônio. Em troca de mensagens, Scarpa teria dito se sentir “burro” após perceber ter sido lesado e, de acordo com seu advogado, está “muito decepcionado, inconformado e bem chateado” com seu ex-companheiro de Palmeiras.

Ainda de acordo com a reportagem da Globo, o goleiro Weverton também teria sido lesado pela Xland. Entretanto, o jogador que esteve na Copa do Mundo do Catar não se pronunciou sobre o assunto.

