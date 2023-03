Neymar terá que passar por cirurgia no tornozelo e perderá o restante da temporada

Nesta segunda-feira, 6, o Paris Saint-Germain anunciou que o atacante Neymar terá que passar por cirurgia no tornozelo e ficará afastado de três a quatro meses, perdendo o restante da temporada 2022/23.

"Neymar Jr. teve vários episódios de instabilidade em seu tornozelo direito nos últimos anos. Após seu último entorse, no dia 20 de fevereiro, a equipe médica do Paris Saint-Germain recomendou uma cirurgia de reparação dos ligamentos, a fim de evitar um maior risco de recorrência. Todos os médicos consultados confirmaram a necessidade", divulgou o PSG em nota.

A cirurgia será realizada no hospital Aspetar, em Doha, no Catar. Neymar lesionou o tornozelo na partida contra o Lille, pela 24ª rodada da Ligue 1, na qual a equipe parisiense saiu vencedora pelo placar de 4 a 3, inclusive com um gol do brasileiro.

Na atual temporada, o camisa 10 havia marcado 18 gols e distribuído 17 assistências em 29 partidas pelo PSG. A equipe sentirá a falta do atacante no confronto decisivo pela volta das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, nesta quarta-feira, 8, contra o Bayern de Munique, fora de casa.

