Lateral da seleção brasileira, Danilo renova com a Juventus até 2025

Após marcar no clássico contra o Torino na última rodada do Campeonato Italiano, Danilo renovou seu contrato com a Juventus nesta quinta-feira, 2. O novo vínculo do jogador brasileiro com a Velha Senhora será válido até junho de 2025.

Revelado nas categorias de base do Santos, Danilo passou por Porto, Real Madrid, Manchester City e está na Juventus desde 2019. Lateral de origem, o brasileiro tem se adaptado à posição de zagueiro nesta temporada, sob o comando de Massimiliano Allegri.

Por conta das lesões no setor e a mudança de esquema, o jogador foi improvisado como zagueiro e tem sido um dos destaques na defesa, jogando ao lado dos compatriotas Bremer e Alex Sandro. A Juventus é a equipe que sofreu menos gols neste Campeonato Italiano.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em mais de três temporadas na Juve, o brasileiro de 31 anos entrou em campo 142 vezes, sendo 128 como titular, marcou oito gols e deu nove assistências. Além disso, conquistou a Serie A em 2019/20, Copa da Itália e Supercopa da Itália em 2020/21.

"A Juventus representa para mim um lar, é onde encontrei o melhor lugar para desenvolver o meu futebol. A minha família e eu somos muito felizes aqui. Os valores do clube estão ligados à minha história e à dos meus pais: resiliência, humildade e trabalhar sempre com os pés no chão", disse Danilo.

A regularidade das atuações no futebol italiano garantiu convocações constantes à Seleção Brasileira desde 2019. Danilo foi escalado como titular por Tite nas Eliminatórias, na Copa América de 2021 e na Copa do Mundo do Catar em 2022.

Tags