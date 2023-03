Flamengo x Independiente del Valle ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Flamengo e Independiente del Valle se enfrentam hoje, terça, 28 de fevereiro (28/02), pelo jogo de volta da Conmebol Recopa 2023. A partida será disputada no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 21h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV a cabo ESPN e no serviço de streaming STAR+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Dúvida para o jogo, o atacante Pedro, que retornou do Equador se queixando de um desconforto muscular, também treinou e deve começar a partida entre os titulares. Já o zagueiro Léo Pereira, que deixou a equipe ainda no Mundial por conta de problemas musculares, segue de fora.

A decisão no Maracanã terá um trio de arbitragem uruguaio, com Andres Matonte no apito, assistido por Nicolas Tarán e Martin Soppi. Matonte, curiosamente, esteve em ação no Mundial de Clubes e apitou a semifinal entre Al Ahly e Real Madrid, vencida pelos espanhóis por 4 a 1. O responsável pelo VAR será Andres Cunha, também do Uruguai. (Com Gazeta Esportiva)



Flamengo x Independiente del Valle ao vivo: onde assistir à transmissão

ESPN: Canal de TV a cabo



Canal de TV a cabo STAR+: Serviço de streaming

Recopa 2023 - Flamengo x Independiente del Valle

Escalação provável

Flamengo

Santos, Guillermo Varela, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Arturo Vidal (Gerson), Everton Ribeiro e De Arrascaeta; Gabriel Barbosa e Pedro. Técnico: Vitor Pereira

Independiente del Valle

Moisés Ramirez, Mateo Carabajal, Richard Schunke e Augustín Garcia; Matias Fernández, Jordy Alcivar, Lorenzo Faravelli, Cristian Pellerano e Beder Caicedo; Lautaro Díaz e Junior Sornoza. Técnico: Martín Anselmi

Quando será Flamengo x Independiente del Valle

Hoje, terça, 28 de fevereiro (28/02), às 21h30min

Onde será Flamengo x Independiente del Valle

Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

