Corinthians x Mirassol ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Iara Costa Repórter do caderno de Esportes

Jogo do Campeonato Paulista 2023 entre Corinthians e Mirassol será disputado hoje e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário e provável escalação

Corinthians e Mirassol se enfrentam hoje, domingo, 19 de fevereiro (19/02), pela décima rodada do Campeonato Paulista 2023. A partida será disputada na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), às 18h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV a cabo TNT e no serviço de streaming HBO Max. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Para o confronto, Fernando Lázaro pode pensar em preservar alguns titulares e dar oportunidade a jovens e outros jogares que estão retornando de lesão, mesmo estando há três jogos sem ganhar.

Giovane voltou a ser relacionado e Pedro, de apenas 17 anos, também foi chamado. Paulinho e Maycon, recém-recuperados, podem ganhar chances.

Já o volante Cantillo, ainda tratando de um problema na coxa direita, e Júnior Moraes, com dores na panturrilha, são desfalques. (Com Gazeta Esportiva)



Corinthians x Mirassol ao vivo: onde assistir à transmissão

TNT : Canal de TV a cabo

: Canal de TV a cabo HBO Max: Serviço de streaming



Campeonato Paulista 2023 - Corinthians x Mirassol

Escalação provável

Corinthians

Cássio (Carlos Miguel); Fagner, Bruno Méndez, Caetano (Balbuena) e Matheus Bidu (Fábio Santos); Roni, Du Queiroz (Fausto), Renato Augusto (Paulinho) e Adson; Róger Guedes e Yuri Alberto (Giovane).

Mirassol

Alex Muralha; Lucas Ramon, Thalisson, Luiz Otávio e Guilherme Biro; Yuri, Danielzinho e Camilo; Fernandinho, Zé Roberto e Negueba.

Quando será Corinthians x Mirassol

Hoje, domingo, 19 de fevereiro (18/02), às 18h30min

Onde será Corinthians x Mirassol

Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

