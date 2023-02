Ao vivo: assista ao programa Esportes do POVO desta terça-feira (14/2)

A edição desta terça-feira, 14, do programa Esportes do POVO, comenta sobre os jogos de Ceará, Ferroviário e Fortaleza pela Copa do Nordeste. O Tubarão da Barra tem pela frente o CSA, às 19h30min, no estádio Rei Pelé, em Maceió-AL. O Alvinegro do Porangabuçu enfrenta o Sport, às 21h30min, no Presidente Vargas. No mesmo horário, o Leão do Pici encara o Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador-BA.



Assista ao vivo o Esportes do POVO desta terça-feira, 14, a partir das 11 horas:

