Cruzeiro x Atlético-MG ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Cruzeiro e Atlético-MG se enfrentam hoje, segunda, 13 de fevereiro (13/02), pela quinta rodada do Campeonato Mineiro 2023. A partida será disputada no Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG), às 20 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O Cruzeiro tem tido dificuldades no Estadual. Com apenas uma vitória e três partidas seguidas sem vencer, a Raposa está na terceira colocação do Grupo C e precisa dos três pontos para se manter viva no campeonato. Em busca de seu objetivo, o time comandado por Paulo Pezzolano terá a dura missão de bater um rival embalado.

O técnico uruguaio terá à sua disposição elenco quase completo. O único desfalque é o meia Filipe Machado, em transição física.

O Galo lidera o Grupo A, com 12 pontos, e segue invicto no ano. Com quatro vitórias, a equipe de Eduardo Coudet chega para o clássico contando com o destaque do time até o momento: o atacante Hulk. Em três jogos, o camisa 7 soma cinco gols. Na última partida, em vitória por 3 a 0 sobre o Democrata, o astro marcou dois de falta. (Com Gazeta Esportiva)



Cruzeiro x Atlético-MG ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: Serviço de Pay-per-view



Campeonato Mineiro 2023 - Cruzeiro x Atlético-MG

Escalação provável

Cruzeiro

Rafael Cabral; Wesley Gasolina, Lucas Oliveira, Eduardo Brock e Marquinhos Cipriano; Ian Luccas, Ramiro e Nikão; Wesley, Bruno Rodrigues e Gilberto

Atlético-MG

Everson; Mariano, Jemerson, Bruno Fuchs e Dodô; Allan, Edenilson, Patrick e Pedrinho; Paulinho e Hulk

Quando será Cruzeiro x Atlético-MG

Hoje, segunda, 13 de fevereiro (13/02), às 20 horas

Onde será Cruzeiro x Atlético-MG

Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG)

