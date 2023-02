Corinthians goleia Flamengo e conquista bicampeonato da Supercopa feminina

Equipe feminina do Timão conquista a Supercopa pelo segundo ano consecutivo e começa a nova temporada com um título

O Corinthians é campeão novamente no cenário nacional do futebol feminino. Neste domingo, o Timão derrotou o Flamengo por 4 a 1 pela final da Supercopa do Brasil, na Neo Química Arena. Tamires e Millene marcaram dois gols cada, enquanto Daiane descontou.

A equipe feminina do Corinthians conquista a Supercopa pelo segundo ano consecutivo e começa a nova temporada com um título. Em 2022, as comandadas de Arthus Elias venceram o Grêmio na final do torneio e depois levantaram a taça do Campeonato Brasileiro.

O jogo

Com menos de um minuto de jogo, o Timão abriu o placar da decisão. Vic Albuquerque chutou e obrigou a goleira Bárbara a fazer grande defesa. No rebote, Belinha cruzou para Tamires completar para o gol aberto.

O Corinthans chegou ao segundo gol com Millene, de pênalti, aos 35 minutos. Vic Albuquerque foi derrubada na área e foi marcada a penalidade. A goleira Bárbara defendeu a primeira cobrança, mas a arbitragem mandou repetir a batida após invasão na área. Na segunda tentativa, Millene converteu.

Nos acréscimos da primeira etapa, Millene combinou tabela na entrada da área e recebeu na cara do gol. Com categoria, a atacante tocou na saída da goleira e ampliou a vantagem do Timão.

Aos 11 minutos do segundo tempo, Gabi Portilho arrancou pela direita e cruzou para Tamires marcar o seu segundo gol na partida e o quarto do Corinthians na decisão.

O gol de honra do Flamengo saiu no cabeceio da zagueira Daiane Santos. Aos 23 minutos, após cobrança de escanteio, a jogadora subiu mais que as defensoras e marcou o único gol da equipe carioca.