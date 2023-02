Esportes do POVO ao vivo: Ceará vence Fortaleza no primeiro Clássico-Rei de 2023

A edição desta quarta-feira, 8, do programa Esportes do POVO, comenta sobre a vitória do Ceará diante do fortaleza no primeiro Clássico-Rei de 2023. Na noite desta terça-feira, 7, a equipe alvinegra venceu o Fortaleza por 2 a 1 e ficou com a Taça Pedro Basílio, dada ao time de melhor campanha na primeira fase do Campeonato Cearense. O duelo aconteceu no Estádio Presidente Vargas e foi válido pela quinta rodada.



Assista ao vivo o Esportes do POVO desta quarta-feira, 8, a partir das 11 horas:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags