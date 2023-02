Vice-presidente afirma que Santos está buscando a contratação de Cavani

Vivendo um momento conturbado na temporada, o Santos corre contra o tempo para tentar contratar novos jogadores. E a diretoria está sonhando alto. O clube consultou o atacante Edinson Cavani.

Durante a Sessão Extraordinária do Conselho Deliberativo do clube, nesta segunda-feira, 5, o vice-presidente José Carlos de Oliveira afirmou que o Peixe "está tentando" trazer o uruguaio.

"O Comitê de Gestão está fazendo todos os esforços para que venham mais esforços. Nós estamos tentando o Cavani. Ainda não se deu por encerrado", comentou.

Aos 35 anos, Cavani defende o Valencia, da Espanha. Nesta temporada, ele entrou em campo em 16 das 24 partidas que o clube espanhol disputou (todas como titular). Neste período, são sete gols e uma assistência. O centroavante tem contrato com o Valencia até o final de junho de 2024.

Revelado pelo Danubio, do Uruguai, Cavani soma passagens por Palermo, Napoli, Paris Saint-Germain e Manchester United. Ao longa da sua carreira, ele soma 661 e 379 bolas na rede. Pela seleção uruguaia, são 136 aparições e 58 tentos.

O Santos está há cinco jogos sem vencer. São duas derrotas e três empates. Com isso, o clube se complicou no Paulistão. O time está na lanterna do grupo A, com seis pontos, quatro a menos que Inter de Limeiras e Red Bull Bragantino, que estão em segundo e primeiro, respetivamente.