Diretor do PSG confirma negociação com Messi para renovação contratual

Em meio a incertezas sobre o futuro de Lionel Messi no Paris Saint-Germain, o diretor de futebol do clube, Luis Campos, revelou como estão as conversas para uma possível renovação de contrato entre as duas partes.

"No momento, estamos em negociações com Messi para sua prorrogação”, revelou o dirigente para o veículo francês Téléfoot.

Luis Campos também não escondeu a vontade de contar com o craque argentino por mais tempo: “Gostaria de mantê-lo neste projeto. Estamos conversando no momento para atingir esse objetivo e continuar a tê-lo conosco".

O jogador de 35 anos tem vínculo com o PSG somente até o final de junho. O atacante, que já pode assinar pré-contrato com outros times, é um dos desejos do Inter Miami, clube que David Beckham é sócio nos Estados Unidos.

Nesta temporada, Messi tem bons números pelo time parisiense. Em 24 partidas pela equipe, o argentino marcou 15 vezes e distribuiu 14 assistências. Além disso, o camisa 30 também ajudou a seleção da Argentina a levantar a taça da Copa do Mundo do Catar.

