Clubes da LFF vão voltar a se reunir para avançar na negociação com fundo Serengeti

Com uma proposta de 950 milhões de dólares (R$ 4,7 bilhões) em mãos, do fundo americano Serengeti, os 26 clubes que formam a Liga Forte Futebol (LFF), dentre eles Ceará e Fortaleza, vão se reunir novamente em São Paulo na próxima segunda-feira, 6, para dar sequência às tratativas.

Um termo de confidencialidade deverá ser assinado, com algumas algumas obrigações. Advogados contratados pela LFF estão analisando os documentos que serão trocados com o fundo para que a negociação caminhe. O modelo de negócio proposto é a compra de 20% da Liga, numa sociedade de 50 anos.

O valor investido pelo fundo seria recuperado com porcentagem (20%) da venda dos direitos de transmissão — inclusive para fora do país — das competições realizadas pela LFF durante os anos de sociedade. Serengeti acredita que esses direitos podem ser vendidos por bons valores no mercado.

Quanto ao valor oferecido para a compra de parte da Liga, seria rateado entre as equipes, que já tem expectativa de receber valores ainda em 2023, mesmo com os times da Série A tendo contratos firmados de transmissão até 2024.

Os R$ 4,7 bilhões, no entanto, correspondem a um pacote para ter os 40 times das Série A e B. O valor diminui se forem menos clubes. Hoje, a LFF possui 26 times, mas apenas nove da primeira divisão e 12 da segunda.

Integram a LFF atualmente: ABC, Athletico-PR, Atlético-MG, América-MG, Atlético-GO, Avaí, Brusque, Chapecoense, Coritiba, Ceará, Criciúma, CRB, CSA, Cuiabá, Figueirense, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Internacional, Juventude, Londrina, Náutico, Operário, Sport, Tombense e Vila Nova.

O prazo oficial de resposta ao fundo é até 30 de abril, mas o negócio pode ser fechado bem antes. Nos bastidores, há quem acredite que pode haver um entendimento entre LFF e Libra para formar uma liga única, de forma a atender a proposta completa do fundo americano.

