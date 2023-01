Pia Sundhage convoca seleção feminina para She Believes Cup com Marta na lista

Atacante estava ausente da equipe nacional desde março do ano passado, quando passou por cirurgia em razão de lesão no joelho

A técnica sueca Pia Sundhage convocou nesta terça-feira, 31, as 23 atletas que disputarão o Torneio She Believes Cup. A lista conta com jogadoras de Corinthians e Palmeiras, além do retorno da atacante Marta.

A seleção brasileira se prepara para a Copa do Mundo neste ano, que acontece na Austrália e Nova Zelândia. Antes desse compromisso, porém, as comandadas de Pia Sundhage disputam o She Believes Cup, que acontece entre os dias 13 e 22 de fevereiro.

O Corinthians cederá três atletas: as zagueiras Tarciane e Yasmin, além da lateral Tamires. Já o Palmeiras conta com apenas uma atleta do clube: a atacante Bia Zaneratto.

A atacante Marta, do Orlando Pride-EUA, voltou a ser convocada. A jogadora estava fora de combate desde março de 2022, quando sofreu uma lesão no joelho no início da temporada com o clube estadunidense e precisou passar por cirurgia.

A estreia do Brasil é diante do Japão, no dia 16, no Exploria Stadium, às 18 horas (de Brasília). Em seguida, enfrentam Canadá e Estados Unidos.

Veja a convocação completa:

Goleiras

Leticia Izidoro (Corinthians)



Lorena (Grêmio)



Luciana (Ferroviária)

Defensoras

Bruninha (NJ/NY Gotham-EUA)



Tainara (Bayern)



Rafaelle (Arsenal)



Kathellen (Real Madrid)



Lauren (Madrid CFF-ESP)



Tarciane (Corinthians)



Yasmim (Corinthians)



Tamires (Corinthians)

Meio-campistas/Atacantes

Adriana (Orlando Pride-EUA)



Ary Borges (Racing Louisville-EUA)



Ana Vitória (Benfica-POR)



Júlia Bianchi (Chicago Red Stars-EUA)



Kerolin (North Carolina Courage-EUA)



Bia Zaneratto (Palmeiras)



Geyse (Barcelona-ESP)



Gabi Nunes (Madrid CFF-ESP)



Debinha (Kansas FC-EUA)



Nycole Raysla (Benfica-POR)



Ludmila (Atlético de Madri-ESP)



Marta (Orlando Pride-EUA)

