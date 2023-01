Vasco x Volta Redonda ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Vasco e Volta Redonda se enfrentam hoje, segunda, 30 de janeiro (30/01), pela quinta rodada do Campeonato Carioca 2023. A partida será disputada no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES), às 20 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal do Youtube Cazé TV. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Nenê sentiu um incômodo na panturrilha direita na vitória sobre a Portuguesa, na última rodada. Assim, o experiente meia, de 41 anos, deve ser poupado pelo técnico Maurício Barbieri. A tendência é a de que Alex Teixeira ganhe oportunidade como titular.

Quem também pode pintar no time é o volante Jair. Recuperado de uma leve virose, ele treinou com o elenco nos últimos dias e está à disposição de Barbieri para o duelo com o Volta Redonda. (Com Gazeta Esportiva)

Vasco x Volta Redonda ao vivo: onde assistir à transmissão

Cazé TV: canal do Youtube



Campeonato Carioca 2023 - Vasco x Volta Redonda

Escalação provável

Vasco

Ian; Puma Rodríguez, Robson, Léo e Lucas Piton; Zé Gabriel, Figueiredo (Jair), Alex Teixeira; Gabriel Pec, Pedro Raul e Eguinaldo.

Volta Redonda

Jefferson; Iury, Alix, Vinicius, Daniel Felipe e Ricardo Sena; Bruno Barra, Dudu, Luciano Naninho; Luizinho, Pedrinho e Lelê.

Quando será Vasco x Volta Redonda

Hoje, segunda, 30 de janeiro (30/01), às 20 horas

Onde será Vasco x Volta Redonda

Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES)

