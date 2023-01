Em partida eletrizante, Palmeiras bate Flamengo e é campeão da Supercopa do Brasil

Os gols da vitória palmeirense foram marcados por Raphael Veiga e Gabriel Menino, ambos duas vezes. Já o Flamengo balançou as redes com Gabigol e Pedro

O Palmeiras conquistou o seu primeiro título da temporada. Em duelo eletrizante na tarde deste sábado, o Verdão venceu o Flamengo por 4 a 3 e sagrou-se campeão da Supercopa do Brasil. O confronto aconteceu no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, e teve grandes emoções, com muitos gols.

Os gols da vitória palmeirense foram marcados por Raphael Veiga e Gabriel Menino, ambos duas vezes. Já o Flamengo balançou as redes com Gabigol e Pedro.

Com o triunfo, o Palmeiras conquistou a Supercopa do Brasil pela primeira vez em sua história. Este foi o sétimo troféu conquistado pelo clube desde a chegada de Abel Ferreira, que ultrapassa Felipão na lista de treinadores com mais títulos pelo Verdão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Primeiro tempo

A decisão começou quente no Mané Garrincha, com as duas torcidas empurrando suas respectivas equipes. Apesar disso, foram poucas as chances claras de gol nos minutos iniciais. O duelo era equilibrado, com muitas disputas no meio de campo.

Assim, qualquer erro poderia ser fatal, e foi decisivo para o placar ser aberto. Aos 22 minutos, Zé Rafael tentou driblar Arrascaeta na intermediária defensiva, mas foi desarmado. Assim, a bola sobrou limpa para o uruguaio dentro da área, e o camisa 8 palmeirense chegou atrasado, cometendo o pênalti. Na cobrança, Gabigol deslocou Weverton e colocou o Flamengo em vantagem.

A primeira boa chance para o Palmeiras empatar aconteceu aos 33 minutos. Zé Rafael invadiu a área e ajeitou para Endrick, que chutou rasteiro para defesa segura de Santos. Na chance seguinte, aos 37, o Verdão não desperdiçou e igualou a partida com Raphael Veiga, que aproveitou a sobra após finalização de Dudu e finalizou de canhota para empatar.

A partida ficou aberta na reta final da primeira etapa. O Flamengo teve a chance de voltar à frente do placar aos 47 minutos, mas Everton Ribeiro finalizou por cima. Ao dar a sua resposta no minuto seguinte, o Palmeiras virou a partida com um golaço de Gabriel Menino, que recebeu de Piquerez e emendou um lindo chute de canhota de fora da área.

Segundo tempo

As equipes voltaram do intervalo sem mudanças, e o segundo tempo começou agitado. Logo aos cinco minutos, o Flamengo teve duas chances de abrir o placar, mas parou em grandes defesas de Weverton, nas finalizações de Pedro e Gabigol.

Na jogada seguinte, porém, o camisa 10 do não desperdiçou ao receber um lindo passe de Everton Ribeiro em profundidade e tocar de cavadinha na saída do goleiro palmeirense para empatar a partida.

O Palmeiras, porém, não demorou para voltar a ficar em vantagem. Aos dez minutos, Everton Ribeiro tocou com o braço na bola dentro da área flamenguista, e o árbitro assinalou pênalti. Depois de certa demora, Raphael Veiga foi para a cobrança e converteu.

O ritmo do jogo era frenético e, poucos minutos depois, o Flamengo buscou o empate mais uma vez. Após boa jogada coletiva, Ayrton Lucas cruzou rasteiro para Pedro, que tocou de calcanhar para igualar o placar com um golaço.

Depois do terceiro gol flamenguista, a intensidade passou a cair, mas não impediu que o Palmeiras chegasse ao gol da vitória em boa construção coletiva. Depois do cruzamento rasteiro de Raphael Veiga, a bola sobrou para Gabriel Menino, que conseguiu finalizar de canhota mesmo desequilibrado e anotou o quarto gol do Verdão.

Com as alterações feitas pelos dois treinadores, as equipes ganharam fôlego novo. Apesar disso, o nervosismo dentro de campo passou a atrapalhar as conclusões das jogadas. Os minutos finais foram de tensão, com o Flamengo rondando a área, mas a defesa palmeiense segurou a pressão e garantiu o triunfo.

Tags