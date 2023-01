Premiação da Supercopa do Brasil 2023: quanto ganha o campeão?

Supercopa do Brasil 2023 entre Flamengo e Palmeiras acontece neste sábado (28/01/23) com premiação em novos valores; confira

Flamengo e Palmeiras disputam a Supercopa do Brasil 2023 neste sábado, 28 de janeiro (28/01), às 16 horas e 30 minutos (horário de Brasília), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

A competição foi fundada em 1990 e, após 27 anos paralisada, retornou em 2020. Desde o retorno, o Rubro-Negro conquistou 2 títulos e só esteve fora da disputa no primeiro ano, enquanto o Porco tenta seu primeiro título.

Além do prestígio de estar na disputa, os dois times irão levar uma premiação em dinheiro que passou por mudanças e teve aumento nos valores de acordo com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Veja a seguir os valores atualizados de quanto o campeão e o vice-campeão da Supercopa do Brasil irão levar este ano:



Supercopa do Brasil: CONFIRA todos os campeões da competição

Supercopa do Brasil 2023: premiação

De acordo com a CBF, o campeão irá levar R$ 7,5 milhões e o vice-campeão R$ 2,5 milhões.

O valor é maior que o dado ao vencedor da edição de 2022, onde o Atlético MG recebeu somente R$ 5 milhões.

Supercopa do Brasil 2023: veja como foi definido Flamengo x Palmeiras



Desde que foi fundada em 1990, a Supercopa do Brasil é disputada pelos campeões do Brasileirão e da Copa do Brasil, principais competições nacionais.

O Palmeiras conquistou o Campeonato Brasileiro 2022 com três rodadas de antecedência, após o Internacional, segundo colocado, perder para o América-MG fora de casa.

Já o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil após vencer o Corinthians nos pênaltis em outubro do ano passado.

Supercopa do Brasil: confira todos os campeões



1990: Grêmio



1991: Corinthians



2020: Flamengo



2021: Flamengo



2022: Atlético-MG

