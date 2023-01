Brasil vence Peru por 3 a 0 na estreia do Campeonato Sul-Americano sub-20

A seleção brasileira sub-20 estreou pelo Campeonato Sul-Americano da categoria nesta quinta-feira, 19, contra o Peru. No Estádio Olímpico Pascual Guerrero, em Cali, na Colômbia, Vitor Roque (2) e Andrey Santos balançaram as redes e os brasileiros venceram por 3 a 0.

O Brasil está no Grupo A, ao lado de Argentina, Colômbia, Paraguai e Peru, e assumiu a liderança com o resultado. A equipe volta a campo na próxima segunda-feira, às 21h30 (de Brasília), quando encara a Argentina pela segunda rodada do torneio, novamente no Estádio Olímpico Pascual Guerrero. Para o duelo, o Brasil pode ter a ausência do zagueiro Weverton, que foi substituído com 10 minutos de jogo com muitas dores no tornozelo direito e pode ficar de fora.

O Peru passou a ocupar a última colocação do grupo, mas ainda pode deixar a lanterna, dependendo dos outros resultados da rodada. O próximo desafio dos peruanos será contra a Colômbia, no sábado, às 20h30, também no Estádio Olímpico Pascual Guerrero.

O JOGO — O primeiro tempo terminou com o placar zerado. O Brasil teve boas chegadas com cruzamentos para a área. A principal oportunidade brasileira aconteceu aos 35 minutos, quando Vitor Roque recebeu em condições de finalizar, mas foi travado. Depois da dividida, a bola sobrou para Guilherme Biro, que chutou por cima do travessão.

De volta do Intervalo, o Brasil melhorou e abriu o placar. Aos 23 minutos, Marlon Gomes cruzou para a área e Luis Guilherme escorou de cabeça. A bola caiu no pé de Vitor Roque e o atacante bateu com o pé esquerdo para estufar as redes e inaugurar o marcador.

A Seleção ampliou o placar aos 30. Andrey Gomes chutou de fora da área e foi cortado no meio do caminho. No rebote, o volante tocou de cabeça na direção da meta. Antes de entrar no gol, o jogador do Vasco ainda contou uma falha do goleiro peruano, que saiu para dividir com Luis Guilherme e deixou a bola passar. Aos 35, Vitor Roque foi derrubado dentro da área e um pênalti foi assinalado. Ele mesmo bateu e fez o terceiro do Brasil.