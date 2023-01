Richarlison volta a falar sobre eliminação na Copa: "Pior do que perder um familiar"

Após a derrota do Tottenham por 2 a 0 para o Arsenal no último domingo, 15, o atacante Richarlison voltou a falar sobre a eliminação do Brasil na Copa do Mundo do Catar. Em entrevista à ESPN, o jogador revelou sobre a dificuldade de aceitar o resultado.

“Foi um baque, sei lá. Acho que é pior do que perder alguém da família. Foi difícil recuperar. Até hoje quando fico vendo vídeos nas minhas redes sociais dá uma certa tristeza”, disse.

Apesar do choque, o atacante admite que existirão outras chances para os brasileiros levarem o troféu da Copa para casa.

“Temos que seguir em frente. Eu sou novo ainda, creio eu que ainda tenho uma ou duas Copas pela frente. Vou seguir trabalhando forte para que as coisas comecem a fluir novamente, comecem a sair os gols que é o que sei fazer dentro de campo”, completou.

Apesar da derrota, Richarlison foi o artilheiro do Brasil na Copa, com três gols. Pelo Tottenham, o jogador de 25 anos tem dois gols e três assistências em 16 aparições nessa temporada.

