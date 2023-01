Jornal francês critica Neymar: "Maior fracasso da história do futebol"

No último domingo, 15, o Paris Saint-Germain perdeu para o Rennes por 1 a 0, fora de casa, em partida válida pelo Campeonato Francês. O jogo foi marcado pela volta de todos os craques do time parisiense após a Copa do Mundo do Catar: Neymar, Mbappé e Messi. O fato rendeu duras críticas, principalmente ao camisa 10 brasileiro.

A imprensa francesa não poupou palavras para criticar a partida, mas principalmente as últimas atuações do camisa 10, levando em conta os valores da sua transação. O jornalista Daniel Riolo criticou o rendimento do brasileiro em relação ao dinheiro gasto nele.

"Nos damos conta de que Neymar, enquanto contratação e salário, é o maior fracasso da história do futebol? Não lembro de outro fracasso maior pelo que custou, é horrível. Pode ter jogado bem em dois jogos de oitavas de final (de Champions League) em 2020, não significa que vai salvar a sua vida", disse.

Na temporada 2022/23, Neymar tem 15 gols e 13 assistências em 22 jogos, mas as suas atuações desde o retorno da Copa têm sido alvo de críticas. Veículos franceses afirmam que o craque ainda não recuperou a forma depois de lesão sofrida durante partida pela Seleção Brasileira na estreia do Mundial.

Após a derrota na partida da 19ª rodada do Campeonato Francês, o PSG viu o segundo colocado Lens encostar e ficar a apenas três pontos da liderança. O time comandado por Christophe Galtier volta a campo para jogos oficiais na próxima segunda-feira, 23, às 16h45, contra o Pays de Cassel, pela Copa da França.

