Fifa anuncia mais de 500 mil ingressos vendidos para Copa do Mundo Feminina

A Fifa, principal entidade do futebol, anunciou que foram vendidos mais de 500 mil ingressos para a Copa do Mundo Feminina, que acontece em julho e em agosto de 2023, na Austrália e na Nova Zelândia. Essa será a primeira edição da competição com dois países-sede e a primeira com 32 seleções.

O jogo mais procurado é a final do torneio, marcada para o dia 20 de agosto, no Estádio Austrália, em Sydney. O jogo de abertura da Copa do Mundo Feminina de 2023 ocorrerá no dia 20 de julho, no estádio Eden Park, em Auckland.

A secretária geral da Fifa, Fatma Samoura, não escondeu sua animação com a alta procura de ingressos.

“As vendas dos ingressos para a Copa do Mundo feminina começaram muito bem e não são só fãs locais que estão comprando. Torcedores dos Estados Unidos, Inglaterra, Catar, Alemanha, China, Irlanda e França são o top 10 de compradores das entradas para o torneio até agora. Isso ressalta a fantástica guinada do futebol feminino e a paixão que ele evoca em toda a comunidade futebolística, que quer fazer parte do evento”, disse a senegalesa.

Os ingressos estão disponíveis para venda a partir de US$ 20 dólares para adultos e US$ 10 dólares para crianças. Os bilhetes podem ser adquiridos pelo site da Fifa.

Seleção Brasileira

O Brasil está no Grupo F da competição e enfrenta a França e a Jamaica na primeira fase. O outro adversário brasileiro será definido em playoffs, que serão disputados entre 17 e 23 de fevereiro. Três equipes entre Portugal, Camarões, Tailândia, Chile, Haiti, Senegal, China, Papua Nova Guiné, Paraguai e Panamá podem se classificar.

