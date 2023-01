Neto vai ao velório de Pelé na madrugada e critica ausência de Tite e pentacampeões

Ídolo do Corinthians, ele repetiu o discurso de exaltação ao Rei e afirmou que o ex-camisa 10 do Santos foi um dos seres humanos mais importantes desde Jesus Cristo, estando ao lado de figuras como Nelson Mandela e Mahatma Gandhi

O apresentador e ex-jogador Neto compareceu ao velório de Pelé na madrugada desta terça-feira, na Vila Belmiro. Ídolo do Corinthians, ele repetiu o discurso de exaltação ao Rei e afirmou que o ex-camisa 10 do Santos foi um dos seres humanos mais importantes desde Jesus Cristo, estando ao lado de figuras como Nelson Mandela e Mahatma Gandhi.

Contudo, Neto lamentou que o povo brasileiro não valorize os ídolos do país. Criticou a ausência dos ex-atletas que participaram do tetra e pentacampeonato mundial da Seleção Brasileira, e também a falta do ex-comandante do Brasil, Tite.

"Ele não é só nosso ídolo, é ídolo do mundo. Só que o nosso país é sem cultura, sem educação, um país que os pentacampeões não vieram, os tetracampeões não vieram, o treinador da Seleção não veio. Mas o mais importante é as pessoas virem. O Pelé é eternizado. As pessoas têm que entender que o Edson Arantes do Nascimento era um ser humano como todos nós, que comete equívocos, que erra… O Pelé, não", disse Neto.

"E, por sinal, esse país não sabe quem é o Pelé. Nem o Santos sabe. As pessoas não sabem quem é ele. Por isso a gente tinha que homenagear quando ele estava vivo, não depois da morte. Parabéns ao Santos e a vocês da imprensa. O Pelé é um dos caras mais importantes depois de Jesus. É o maior ser humano de todos. Está com Mandela, Gandhi, só que a gente, brasileiro, não sabe reconhecer", completou.

Neto chegou ao estádio do Peixe pouco antes da 1h da manhã (de Brasília) e permaneceu no local por cerca de quatro horas. Dos demais ex-jogadores, apenas Mauro Silva, campeão em 1994 e dirigente da Federação Paulista de Futebol, marcou presença.

"Será que eles são importantes? Temos que imaginar quem são as pessoas importantes da sua vida e da vida do Pelé. Talvez as pessoas só vão nos lugares onde ganham cachê. Eu respeito as pessoas, só acho que elas têm que saber quem foi o Pelé. São campeões do mundo e não vieram ver o Pelé? No mínimo, é falta de respeito. Cada um entende como quiser. E aos que não vieram, não adianta falar depois", declarou Neto.

Ronaldo Fenômeno e Romário ainda não compareceram, mas enviaram flores. O velório de Pelé acontece até as 10 horas desta terça-feira. Já o sepultamento será reservado para família e amigos próximos.

