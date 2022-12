No museu de Pelé em Santos, fãs torcem pela recuperação do rei do futebol

Em meio às preocupações com a saúde do ídolo, dezenas de pessoas visitaram nesta terça-feira o acervo que reúne documentos, camisas, chuteiras, bolas e prêmios, no 'berço' da lenda do futebol

"É um sentimento de muita tristeza saber da deterioração da saúde do Pelé, mas a gente fica também muito feliz com o legado que ele vai deixar para o Brasil e o mundo", diz Sergio Murillo Junior, durante visita ao museu dedicado a Pelé, em Santos, cidade onde o rei do futebol estreou como profissional e iniciou sua carreira espetacular.

Edson Arantes do Nascimento, de 82 anos, está internado desde 29 de novembro no Hospital Alberto Einstein, em São Paulo, devido ao avanço de um câncer no cólon. Lá, ele recebe atendimento para disfunções renais e cardíacas, segundo o último boletim médico, divulgado na última quarta-feira, 21.

Desde então, não tem sido divulgados novos boletins sobre o estado de saúde do ex-atacante da seleção, tricampeão mundial. Apenas seus familiares, principalmente duas de suas filhas, Kely e Flávia, têm compartilhado breves informações por meio de publicações nas redes sociais sobre o delicado estado de saúde do pai. Pelé passou o Natal cercado por seus entes queridos, incluindo alguns filhos vindos do exterior.

Em meio às preocupações com a saúde do ídolo, dezenas de pessoas visitaram nesta terça-feira o acervo que reúne documentos, camisas, chuteiras, bolas e prêmios, no 'berço' da lenda do futebol. Em uma das salas deste museu, dedicado à trajetória do rei do futebol, o advogado Sergio Murillo Junior, de 53 anos diz à AFP que Pelé é "um exemplo de vida, perseverança e resiliência para todas as gerações".

Flores Araujo Hermes, um turista peruano de 82 anos, lembra da primeira vez que viu o craque em ação: "Ele pulou e parou a bola com o peito, dominou no chão e fez um golaço (...) Que lindo!", exclama, ainda encantado com a jogada.

Para ele, Pelé foi "o melhor jogador do mundo". "Fazem comparações, mas acho que ninguém o superou ainda", diz o peruano.









Em uma nova publicação na tarde desta terça-feira no Instagram de Kely Nascimento, uma das filhas de Pelé, o ex-astro aparece sorrindo com alguns de seus filhos, em uma festa de gala: "O tempo voa... momentos felizes! São eternos!", dizia a legenda da imagem.

Fotos publicadas há dias mostram Kely com os irmãos Flávia, Celeste, Edinho e Joshua, além da atual esposa do ex-craque, Márcia Aoki, entre outros familiares presentes no hospital.

As homenagens ao 'Rei' têm se multiplicado com o agravamento de seu estado de saúde.

O Santos, clube que Pelé defendeu por quase toda sua carreira no futebol, pôs uma coroa no topo do escudo da camisa que o time usará na próxima temporada, conforme divulgou em suas redes.

Durante a Copa do Mundo do Catar-2022, Pelé recebeu diversas homenagens, incluindo imagens projetadas em prédios ou formadas por drones, e vários votos de astros do futebol desejando sua recuperação.

Em sua última postagem nas redes sociais no último domingo, ele parabenizou Lionel Messi e a Argentina pelo terceiro título mundial após a vitória sobre a França na final do torneio.

"Certamente Diego está sorrindo agora", escreveu ele em na mensagem, lembrando o falecido craque argentino Diego Armando Maradona.

Comentando a histórica discussão entre torcedores brasileiros e argentinos sobre quem é o melhor, se Pelé ou Maradona, Sergio Murillo Junior afirma: "Pelé realmente é, e sempre será, o grande rei do futebol, sempre será o nosso rei".





