Aston Villa autoriza Coutinho a procurar outro clube; jogador deseja retornar ao Brasil, diz jornal

Jornal inglês Football Insider afirma o clube está disposto a ceder Coutinho "apenas um ano após sua chegada", pois "caiu na hierarquia do Villa nesta temporada"

O brasileiro Philippe Coutinho recebeu o aval do seu clube, o Aston Villa, da Inglaterra, para encontrar novos ares a partir de janeiro de 2023. Pelo menos é o que garante o jornal inglês Football Insider.

Segundo a publicação, o clube está disposto a ceder Coutinho "apenas um ano após sua chegada", pois "caiu na hierarquia do Villa nesta temporada".

Há menos de uma semana, o jogador entrou na mira do Corinthians. Coutinho é agenciado por Kia Joorabchian, empresário iraniano e ex-representante da MSI, parceira do Timão entre 2004 e 2006, que possui bom fluxo dentro do clube paulista.

Ainda, Kia teve papel importante em duas contratações relativamente recentes do Alvinegro. Ele também foi o intermediário das idas do atacante Willian e do técnico Vítor Pereira.

Segundo apurado pela reportagem, Coutinho e seu estafe demonstraram interesse em retornar ao Brasil, mas o Aston Villa deve esperar propostas na janela de transferências europeia, o que pode complicar para o lado paulista caso algo mais vantajoso apareça no período.

Coutinho não vive grande fase no clube inglês. Inicialmente emprestado pelo Barcelona, ele acumulou boas atuações no time então treinado por Steven Gerrard, seu ex-companheiro de Liverpool.

No entanto, Coutinho teve grande queda de desempenho. O meia foi comprado em definitivo pelo time de Birmingham em maio de 2022 e, desde então, não conseguiu retomar a boa fase. Nesta temporada, disputou apenas 13 jogos e não marcou gols ou deu assistências em solo inglês.

O Aston Villa, como um todo, também não engrenou realmente nesta primeira metade de temporada, o que culminou na saída de Gerrard. Unai Emery, ex-técnico do Paris Saint-Germain, chegou em seu lugar.

Além de jogar abaixo daquilo que já apresentou, Philippe Coutinho ainda sofreu uma lesão na coxa esquerda pouco antes da Copa do Mundo. Ele estava entre os nomes preteridos pelo técnico Tite, mas acabou sendo cortado e não foi convocado pela Seleção Brasileira.