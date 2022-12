Esportes do POVO ao vivo: Argentina é finalista da Copa; França encara Marrocos pela semifinal

A edição desta quarta-feira, 14, do programa Esportes do POVO, comenta sobre as movimentações de Ceará e Fortaleza no mercado da bola. Fala também sobre a final da Copa do Mundo. A Argentina aguarda o vencedor de Marrocos x França na decisão, que acontece domingo, 18, às 12 horas, no estádio Lusail, em Doha, no Catar.

Assista ao vivo o Esportes do POVO desta quarta-feira, 14, a partir das 11 horas:

