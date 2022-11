Flamengo faz consulta por Cristiano Ronaldo para disputar o Mundial

Segundo a revista Veja, os rubro-negros fizeram consulta sobre a situação do atacante Cristiano Ronaldo. A ideia é ter o português na competição, que ainda não tem data nem local definidos

O Flamengo vai voltar a disputa do Mundial de Clubes em 2023. Por conta disso, a diretoria segue em busca de reforços.

CR7 rescindiu contrato com o Manchester United-,nesta semana. No entanto, a imprensa inglesa, tem apontado para a ida do atacante para o Newcastle.

Outra opção para CR7 é o Al-Nassr, da Arábia Saudita. O clube tem o mesmo dono da equipe inglesa.

