CBF sorteia grupos da Copa do Nordeste 2023

A CBF definiu parte dos grupos da primeira fase da Copa do Nordeste, em sorteio realizado na tarde desta segunda-feira, 21. As doze equipes já classificadas de forma direta para o torneio foram divididas em duas chaves.

Clubes de um mesmo Estado ficaram em grupos opostos. Do pote 1, Sport-PE e Fortaleza foram para o grupo A, enquanto Ceará e Bahia caíram no grupo B. Do pote 2, CRB-AL e Sampaio Corrêa-MA foram para A e Náutico e ABC-RN para B. Finalmente, do pote 3, foram sorteados para a chave A as equipes Atlético-BA e Fluminense-PI, já para a chave B, Campinense e Sergipe.

As outras duas vagas de cada grupo serão definidas pelos times que passarem da fase preliminar. Os critérios para a distribuição deles será a chamada pelo ranking de federações. De cada Estado, os dois melhores ranqueados via ranking de clubes ficam em grupos diferentes.

Confira a formação dos grupos da Copa do Nordeste até o momento:

Grupo A

Sport-PE

Fortaleza

CRB-AL

Sampaio Corrêa

Atlético-BA

Fluminense-PI

(Eliminatória 1)

(Eliminatória 2)

Grupo B

Náutico-PE

Ceará

Bahia

ABC-RN

Campinense-PB

Sergipe

(Eliminatória 3)

(Eliminatória 4)

