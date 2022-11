Após deixar o São Paulo, ex-meia Alex é anunciado como treinador do Avaí

O Avaí anunciou, nesta terça-feira, 15, a contratação do ex-jogador Alex para o cargo de treinador da equipe principal. Este será o primeiro trabalho do ex-meia em uma equipe profissional. Ele já treinou o time sub-20 do São Paulo, mas deixou o clube buscando justamente uma oportunidade fora das categorias de base.

Para o Avaí, a contratação de Alex marca o início de um novo planejamento para 2023. Na atual temporada, o Leão da Ilha foi rebaixado para a Série B e, assim, batalhará pelo retorno à primeira divisão.

Como jogador, Alex jogou por Coritiba, Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro e Fenerbahçe. Buscando uma carreira como treinador, ele fez o curso de gestão da Universidade do Futebol, além de possuir as licenças PRO, A e B da CBF Academy. Em 2021, chegou à final do Campeonato Brasileiro Sub-20 com o São Paulo em seu primeiro ano como treinador.

Além do ex-meia, chegam à comissão técnica do Avaí os auxiliares PC de Oliveira e João Paulo Cavalcanti.