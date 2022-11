Libertadores, Sul-Americana e rebaixamento: o que está em jogo na última rodada do Brasileirão

Brigas para se classificar nas copas e para fugir do rebaixamento animam as equipes neste domingo, 12 de novembro

O Palmeiras se sagrou campeão com três rodadas do fim da Série A do Campeonato Brasileiro 2022. Apesar do título já estar nas mãos dos paulistas, muita coisa ainda está em jogo na última rodada do Brasileirão, que acontece na tarde deste domingo, 13 de novembro. Brigas para alcançar as Copas Libertadores e Sul-Americana, bem como para fugir do rebaixamento, serão definidas neste fim de semana.

Com exceção de Flamengo e Avaí, que jogam neste sábado, 12, todos os demais confrontos acontecem no domingo e no mesmo horário: às 16 horas. Enquanto isso, o campeão Palmeiras defende uma invencibilidade de 22 partidas e a marca de não ter perdido fora de casa nesta temporada.

Confira o que ainda está em jogo na elite do futebol brasileiro:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Copa Libertadores

Das oito vagas disponíveis para a principal competição continental, três ainda não têm dono. Palmeiras, Corinthians, Internacional, Flamengo e Fluminense já estão garantidos na Copa Libertadores de 2023.

Sem o mesmo luxo, Atlético-MG (7º), Atlético-PR (6º) e Botafogo (8º) garantem suas classificações caso terminem a rodada nas mesmas colocações. No entanto, América-MG (9º), Fortaleza (10º) e São Paulo (11ª) ainda sonham com uma combinação de resultados que lhes deem uma vaga.

Copa Sul-Americana

Para a Copa Sul-Americana, o Brasil tem direito a seis representantes. Como Goiás e Santos já estão garantidos matematicamente e outras três vagas vão ficar com as equipes que não se classificarem para a Libertadores, existe espaço para somente mais um time neste grupo. Hoje fora da zona de classificação está apenas o Coritiba (15º), que briga diretamente com o RB Bragantino (14º).

Somente uma dessas duas equipes conseguirá a classificação.

Rebaixamento

Das quatro colocações que despacham diretamente para a Série B de 2023, três já estão carimbadas. Ceará, Avaí e Juventude são hoje as três piores equipes da Série A do Campeonato Brasileiro. Quem abre a zona da degola é o Atlético-GO, que ainda mantém um último fio de esperança para escapar. Virtualmente rebaixado com 35 pontos, o Dragão vê à sua frente o Cuiabá, com 38 pontos.

Além de torcer para que o Cuiabá perca neste domingo, o time goiano precisa vencer e tirar uma diferença de nove gols diante do América-MG, fora de casa.

Confira todos os confrontos da 38º rodada do Brasileirão 2023

Sábado

16h - Flamengo x Avaí

Domingo

16h - Goiás x São Paulo

16h - Cuiabá x Coritiba

16h - Athletico Paranaense x Botafogo

16h - Ceará x Juventude

16h - Internacional x Palmeiras

16h - Red Bull Bragantino x Fluminense

16h - Corinthians x Atlético Mineiro

16h - Santos x Fortaleza

16h - América Mineiro x Atlético Goianiense