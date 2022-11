Corinthians e Palmeiras se enfrentarão pela Supercopa do Brasil sub-20 em 2023

Verdão é o atual campeão do Brasileirão e da Copa do Brasil, enquanto o Alvinegro disputará a final da Supercopa sub-20 por ter chegado à decisão do Brasileiro

Corinthians e Palmeiras se enfrentarão pela Supercopa do Brasil sub-20 logo nos primeiros meses de 2023. O Verdão é o atual campeão do Brasileirão e da Copa do Brasil da categoria, enquanto o Alvinegro disputará a final por ter chegado à decisão do Brasileiro.

Além disso, com o título da Copa do Brasil deste sábado diante do Flamengo, o Palmeiras garantiu presença na Libertadores sub-20 de 2023. Essa será a primeira vez que as Crias da Academia disputarão a principal competição continental da categoria.

Com a classificação para a Libertadores sub-20, o Palmeiras será o primeiro clube brasileiro na história a participar das três principais competições continentais da Conmebol de suas categorias em uma mesma temporada (masculino, feminino e sub-20).

Se o sábado do Palmeiras foi de alegria, não pode se dizer o mesmo do Corinthians. O Timão perdeu a final do Campeonato Paulista sub-20 para o Santos após o empate em 2 a 2 na Vila Belmiro. Com a derrota por 2 a 0 na ida, o Alvinegro da capital ficou em desvantagem no placar agregado.

Agora, Corinthians e Palmeiras se preparam para a tradicional Copa São Paulo de Futebol Júnior, que ocorrerá durante o mês de janeiro. O Verdão é o atual campeão do torneio enquanto o Timão é o maior vencedor da história da competição, com 10 taças.