Veja a escalação da seleção do Brasileirão Série A 2022 eleita pela CBF

O Palmeiras dominou a seleção do Campeonato Brasileiro de 2022, eleita pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol). Ao todo, seis jogadores do Verdão foram selecionados no time ideal da competição, entre eles Weverton, Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo, Piquerez e Gustavo Scarpa.

Além dos citados, o jovem Endrick foi eleito a revelação do Brasileirão, enquanto Abel Ferreira foi escolhido como o melhor técnico. O Palmeiras conquistou seu 11º título brasileiro, com o melhor ataque (66 gols) e a melhor defesa (24) do torneio.

Além do Verdão, Flamengo, Fluminense e Goiás estão representados na seleção do Brasileirão. O Rubro-Negro está na quinta colocação do torneio, o Flu em terceiro e o Goiás se encontra na 13ª posição.

A seleção do Campeonato Brasileiro de 2022 é composta por: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; André, João Gomes, Arrascaeta, Gustavo Scarpa; Cano e Pedro Raul.

Grande parte da última rodada do Brasileirão será disputada no próximo domingo, 13, às 16 horas (de Brasília). Por enquanto, apenas o confronto entre Flamengo e Avaí está marcado para o sábado, 12.

