Palmeiras x América-MG ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Palmeiras e América-MG se enfrentam hoje, quarta, 09 de novembro (09/11), pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, o Brasileirão 2022. A partida será disputada no Allianz Parque, em São Paulo, às 21h30min (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no canal aberto Globo e no canal por assinatura pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Mesmo com o título já garantido, o técnico Abel Ferreira pode colocar o que tem de melhor em campo. A equipe não tem desfalques por suspensão, e ainda terá o retorno de Zé Rafael e Gustavo Scarpa, que ficaram de fora do empate com o Cuiabá no último final de semana. O camisa 14, inclusive, faz a sua despedida do Allianz Parque nesta quarta-feira, antes de embarcar para o futebol europeu.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Apesar do clima de festa, o confronto não deve ser totalmente tranquilo para o Verdão. Do outro lado do duelo, o América-MG tem um objetivo claro em disputa nestas últimas rodadas: conquistar uma vaga para a próxima Copa Libertadores. O Coelho começa a rodada na sétima colocação, com 52 pontos, e tenta carimbar a faixa do Palmeiras para permanecer firme na briga pelo G8. (Com Gazeta Esportiva)



Palmeiras x América-MG ao vivo: onde assistir à transmissão

Globo: TV aberta

TV aberta Premiere: canal por assinatura pay-per-view

Brasileirão Série A 2022 - Palmeiras x América-MG



Escalação provável

Palmeiras

Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez (Vanderlan); Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Dudu, Rony e Endrick.

América-MG

Matheus Cavichioli; Raúl Cáceres, Conti, Éder (Ricardo Silva) e Marlon; Alê, Juninho e Benítez; Everaldo, Felipe Azevedo e Henrique Almeida.

Quando será Palmeiras x América-MG

Hoje, quarta, 09 de novembro (09/11), às 21h30min (horário de Brasília)

Onde será Palmeiras x América-MG

Estádio Allianz Parque, em São Paulo

Tags