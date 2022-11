Coritiba x Corinthians ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Coritiba e Corinthians se enfrentam hoje, quarta, 09 de novembro (09/11), pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, o Brasileirão 2022. A partida será disputada no estádio Couto Pereira, em Curitiba, Paraná, às 19 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no canal por assinatura pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O único desfalque da equipe do técnico Guto Ferreira é o volante Andrey, que está no departamento médico.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para a partida, o técnico Vítor Pereira não poderá contar com Adson (lesão muscular na coxa), Gustavo Mosquito (ligamento cruzado anterior), Paulinho (recuperação de cirurgia no joelho) e Ruan Oliveira (recuperação de cirurgia no joelho). Além dos lesionados, Fagner e Fábio Santos não atuam por conta de suspensão. (Com Gazeta Esportiva)



Coritiba x Corinthians ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: canal por assinatura pay-per-view

Brasileirão Série A 2022 - Coritiba x Corinthians



Escalação provável

Coritiba

Gabriel Vasconcelos, Natanael, Castán, Chancellor e Rafael Santos; Bruno Gomes, Jesús Trindade e Galarza; Alef Manga, Robinho e Cadorini

Corinthians

Cássio; Bruno Méndez, Balbuena, Robert Renan, Bruno Melo; Fausto, Du Queiroz e Giuliano (Renato Augusto); Róger Guedes, Mateus Vital e Yuri Alberto

Quando será Coritiba x Corinthians

Hoje, quarta, 09 de novembro (09/11), às 19 horas (horário de Brasília)

Onde será Coritiba x Corinthians

Estádio Couto Pereira, em Curitiba, Paraná

Tags