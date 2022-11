Avaí x Ceará ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Avaí e Ceará se enfrentam hoje, quarta, 09 de outubro (09/11), pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, o Brasileirão 2022. A partida será disputada no estádio da Ressacada, em Florianópolis, Santa Catarina, às 19 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no canal fechado Sportv e no canal por assinatura pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Para a partida, o Ceará não conta com Zé Roberto, que cumpre suspensão por acúmulo de cartões amarelos.

Outros desfalques são: Mendoza, que trata de um edema na coxa esquerda; Rodrigo Lindoso, em tratamento no joelho, Messias, com lesão na panturrilha, Michel Macedo, tratando de lesão do ligamento do joelho, Lucas Ribeiro, se recuperando de cirurgia, e Matheus Peixoto, seguindo tratamento fisioterapêutico.

O clube, que já não vence há nove jogos, terá a volta de Bissoli, suspenso contra o Santos por acúmulo de cartões. Seu último triunfo foi há dois meses, diante do Atlético-MG. (Com Gazeta Esportiva)



Avaí x Ceará ao vivo: onde assistir à transmissão

Sportv: canal fechado

canal fechado Premiere: canal por assinatura pay-per-view

Brasileirão Série A 2022 - Avaí x Ceará



Escalação provável

Avaí

Vladimir; Kelvin, Raniele, Rafael Vaz e Natanael; Lucas Ventura, Bruno Silva, Eduardo e Renato; Muriqui e Rômulo

Ceará

João Ricardo; Nino Paraíba, Gabriel Lacerda, David Ricardo e Bruno Pacheco; Richard Coelho, Richardson, Fernando Sobral e Vina; Cléber e Diego Rigonato

Quando será Avaí x Ceará

Hoje, quarta, 09 de outubro (09/11), às 19 horas (horário de Brasília)

Onde será Avaí x Ceará

Estádio da Ressacada, em Florianópolis, Santa Catarina

