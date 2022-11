Atlético-GO x Athletico-PR ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Jogo do Brasileirão Série A 2022 entre Atlético-GO e Athletico-PR será disputado hoje, 9, e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário e provável escalação

Atlético-GO e Athletico-PR se enfrentam hoje, quarta, 09 de outubro (09/11), pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, o Brasileirão 2022. A partida será disputada no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, Goiás, às 20h30min (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no canal fechado Sportv e no canal por assinatura pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O interino Eduardo Souza terá problemas na escalação. Os atacantes Luiz Fernando, expulso no empate com o Fortaleza, e Léo Pereira, que recebeu o terceiro cartão amarelo, são baixas. Já o centroavante Churín volta a ficar à disposição após cumprir suspensão.

O zagueiro Thiago Heleno, expulso diante do Colorado, é desfalque certo para Felipão. Hugo Moura, que deixou a partida com dores musculares, é tratado como dúvida. Já o lateral Abner retorna ao time titular após suspensão. (Com Gazeta Esportiva)



Atlético-GO x Athletico-PR ao vivo: onde assistir à transmissão

Sportv: canal fechado

canal fechado Premiere: canal por assinatura pay-per-view

Brasileirão Série A 2022 - Atlético-GO x Athletico-PR



Escalação provável

Atlético-GO

Renan; Dudu, Lucas Gazal, Wanderson e Jefferson; Willian Maranhão, Baralhas e Wellington Rato; Shaylon (Jorginho), Ayrton e Churín.

Athletico-PR

Bento; Khellven, Pedro Henrique, Matheus Felipe e Abner; Fernandinho, Erick (Hugo Moura) e Alex Santana; Terans, Vitor Roque (Pablo) e Vitinho (Cuello).

Quando será Atlético-GO x Athletico-PR

Hoje, quarta, 09 de outubro (09/11), às 20h30min (horário de Brasília)

Onde será Atlético-GO x Athletico-PR

Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, Goiás

