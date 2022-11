São Paulo x Internacional ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Jogo do Brasileirão Série A 2022 entre São Paulo e Internacional será disputado hoje, 8, e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário e provável escalação

São Paulo e Internacional se enfrentam hoje, terça, 08 de outubro (08/11), pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, o Brasileirão 2022. A partida será disputada no estádio do Morumbi, em São Paulo, às 21h30min (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no canal fechado Sportv e no canal por assinatura pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Para a partida, o São Paulo vem recheado de desfalques. O lateral Rafinha acabou expulso na última rodada, de derrota por 3 a 1 frente ao Fluminense, no Maracanã, e cumprirá suspensão. Por outro lado, Nestor, que não pôde atuar no Rio de Janeiro justamente por conta de suspensão, está de volta.

Em relação à equipe que foi a campo na última rodada, de vitória por 2 a 0 sobre o Athletico-PR, no Beira-Rio, o treinador Mano Menezes, do Inter não deve ter nenhum desfalque. (Com Gazeta Esportiva)



São Paulo x Internacional ao vivo: onde assistir à transmissão

Sportv: canal fechado

canal fechado Premiere: canal por assinatura pay-per-view

Brasileirão Série A 2022 - São Paulo x Internacional



Escalação provável

São Paulo

Felipe Alves; Luizão, Ferraresi e Léo; Reinaldo, Pablo Maia, Nestor, Patrick e Welington; Luciano e Calleri.

Internacional

Keiller; Fabricio Bustos, Vitão, Gabriel Mercado e Renê; Johnny e De Pena; Mauricio, Alan Patrick e Pedro Henrique; Alemão.

Quando será São Paulo x Internacional

Hoje, terça, 08 de outubro (08/11), às 21h30min (horário de Brasília)

Onde será São Paulo x Internacional

Estádio do Morumbi, em São Paulo

