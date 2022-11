Bahia e Vasco garantem acesso à Série A; veja quem caiu para a Série C

A Série B do Brasileiro terminou neste domingo com todas as definições de acesso e rebaixamento para a temporada 2023

A Série B do Brasileiro terminou neste domingo com todas as definições de acesso e rebaixamento para a temporada 2023. Os tradicionais Bahia e Vasco espantaram as zebras e asseguraram presença na elite, enquanto o CSA amargou a queda para a Série C.

O Bahia derrotou o CRB por 2 a 1 fora de casa e ficou com a terceira posição na classificação. Já o Vasco superou a pressão no interior paulista e bateu o Ituano por 1 a 0, com gol de Nenê no começo do jogo. Os dois vão para a elite ao lado de Cruzeiro e Grêmio.

Na briga do outro lado da tabela, o Novorizontino escapou do rebaixamento na última rodada com uma vitória sobre o Operário-PR por 3 a 0. Já o CSA chegou a ficar na frente do campeão Cruzeiro, mas levou a virada no fim e amarga a ida para a Série C junto com o próprio Operário-PR, além de Brusque e Náutico.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Confira quem subiu e quem caiu na Série B:



Subiram para a Série A



Cruzeiro (campeão da Série B)



Grêmio



Bahia



Vasco

Caíram para a Série C