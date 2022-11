Ministério Público do Ceará discute reconhecimento facial em estádios

A ideia é utilizar o Portal de Exploração de Evidências Digitais (PEED), o qual possui bases de dados que podem ser ajustadas com as dos programas de sócio-torcedor dos clubes de futebol cearenses.

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) realizou uma reunião para debater o uso da tecnologia de reconhecimento facial. O objetivo da ferramenta é identificar as pessoas envolvidas em condutas ilícitas, como vandalismo, durante as partidas de futebol realizadas na Arena Castelão.



A ideia para conseguir detectar os indivíduos seria utilizando o Portal de Exploração de Evidências Digitais (PEED), que tem, entre suas funcionalidades, a pesquisa de recortes de imagens de faces de pessoas em bases de dados disponibilizadas como fontes. Por exemplo, as da Secretaria de Administração Penitenciária, já disponível; do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), em fase final de assinatura de convênio; e novas bases que podem ser ajustadas com as dos programas de sócio-torcedor dos clubes de futebol cearenses.



Durante a reunião, que aconteceu na terça-feira, 1º, o promotor de Justiça Edvando França comentou sobre os desafios envolvidos na proteção ao torcedor e sua experiência em conhecer alguns sistemas de segurança e identificação utilizados na Arena da Baixada e no Maracanã.



O promotor Hugo Porto e os professores da Universidade de Fortaleza (Unifor), Napoleão Vieira e Alzir Falcão, apresentaram que o uso do PEED pode auxiliar para realizar a tarefa.

O próximo passo será formar um grupo de trabalho para realizar uma visita à Arena Castelão e conhecer o sistema de monitoramento, captura de vídeos e imagens do estádio para obter amostras. Assim, poderão realizar os primeiros experimentos e testar a viabilidade da solução.