Ceará x Fluminense ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

00:05 | Out. 31, 2022

Jogo do Brasileirão Série A 2022 entre Ceará e Fluminense será disputado hoje, 31, e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário e provável escalação

Ceará e Fluminense se enfrentam hoje, segunda, 31 de outubro (31/10), pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, o Brasileirão 2022. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza, Ceará às 20 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no canal por assinatura pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Em termos de escalação o Ceará perdeu o zagueiro Luiz Otávio, suspenso por acúmulo de cartões amarelos. Marcos Victor ganha a vaga. O volante Richardson retorna de suspensão assim como o atacante Jô, que não pôde enfrentar o Inter por questão contratual.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Diniz deve repetir a escalação do triunfo sobre o Corinthians. O único desfalque por suspensão é o volante reserva Felipe Melo, advertido com o terceiro cartão diante dos paulistas. (Com Gazeta Esportiva)



Ceará x Fluminense ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: canal por assinatura pay-per-view

Brasileirão Série A 2022 - Ceará x Fluminense



Escalação provável

Ceará

João Ricardo, Nino Paraíba, Gabriel Lacerda, Marcos Victor e Bruno Pacheco; Fernando Sobral, Richardson, Vina e Diego Rigonato; Lima e Jô

Fluminense

Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manoel e Calegari; André, Martinelli, Yago e Paulo Henrique Ganso; Arias e Cano

Quando será Ceará x Fluminense

Hoje, segunda, 31 de outubro (31/10), às 20 horas (horário de Brasília)

Onde será Ceará x Fluminense

Arena Castelão, em Fortaleza, Ceará

Tags