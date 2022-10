Tombense x Grêmio ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Tombense e Grêmio se enfrentam hoje, sexta, 28 de outubro (28/10), pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, o Brasileirão 2022. A partida será disputada no estádio Soares de Azevedo, em Muriaé, Minas Gerais, às 19 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no canal fechado Sportv e no canal por assinatura pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Jogos de futebol hoje, sexta, 28; onde assistir ao vivo e horário

Ainda que o segundo lugar seja um objetivo importante, o acesso garantido deu início ao planejamento para 2023 e alguns atletas foram liberados. Renato não contará com Edilson, Geromel, Thaciano, Guilherme e Diego Souza nesta 37ª rodada da Série B, mas segue a política de fazer mistério sobre a escalação.

Em 14º lugar na tabela com 44 pontos, o Tombense ainda sofre com o fantasma do rebaixamento. Uma vitória em casa garantirá a permanência da equipe mineira na segunda divisão nacional sem depender do resultado contra o Criciúma, fora de casa, na última rodada. (Com Gazeta Esportiva)



Tombense x Grêmio ao vivo: onde assistir à transmissão

Sportv : canal fechado

: canal fechado Premiere: canal por assinatura pay-per-view



Brasileirão Série B 2022 - Tombense x Grêmio



Escalação provável

Tombense

Felipe Garcia, Diego Ferreira, Ednei, Marcondes e Manoel; Guilherme Rend, Zé Ricardo e Jean Lucas, Renatinho, Ciel e Keké. Técnico: Bruno Pivetti

Grêmio

Brenno, Leonardo, Bruno Alves, Kannemann e Nicolas; Lucas Leiva, Villasanti e Bitello; Campaz, Biel e Elkeson. Técnico: Renato Portaluppi

Quando será Tombense x Grêmio

Hoje, sexta, 28 de outubro (28/10), às 21h45min (horário de Brasília)

Onde será Tombense x Grêmio

Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé, Minas Gerais

