RB Bragantino x Santos ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

RB Bragantino e Santos se enfrentam hoje, segunda, 17 de outubro (17/10), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, o Brasileirão 2022. A partida será disputada no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, São Paulo, às 20 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no canal por assinatura pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Para enfrentar o Santos, o técnico Maurício Barbieri tem uma extensa lista de desfalques. Léo Ortiz, Praxedes, Andrés Hurtado, Alerrandro, e Jan Hurtado estão entregues ao Departamento Médico. Já Hyoran está com uma indisposição e Gabriel Novaes foi liberado para acompanhar o nascimento da filha. Em contrapartida, Aderlan retorna de suspensão.

Para tentar voltar à baixada santista com os três pontos, o técnico Orlando Ribeiro não poderá contar com Maicon e Yeferson Soteldo. O zagueiro se recupera de uma lesão modera na posterior da coxa direita. O meia-atacante, por sua vez, trata uma contusão no bíceps femoral da coxa direita. (Com Gazeta Esportiva)



RB Bragantino x Santos ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: canal por assinatura pay-per-view





Brasileirão Série A 2022 - RB Bragantino x Santos



Escalação provável

RB Bragantino

Cleiton; Aderlan, Léo Realpe, Natan e Luan Cândido; Raul, Lucas Evangelista e Eric Ramires; Artur, Helinho e Popó.

Santos

João Paulo; Nathan, Luiz Felipe, Bauermann e Felipe Jonatan; Rodrigo Fernández, Sánchez e Luan (Ed Carlos); Ângelo, Marcos Leonardo e Lucas Braga

Quando será RB Bragantino x Santos

Hoje, segunda, 17 de outubro (17/10), às 19 horas (horário de Brasília)

Onde será RB Bragantino x Santos

Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, São Paulo

